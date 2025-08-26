עוד על DMS

Dragon Mainland Shards סֵמֶל

Dragon Mainland Shards מחיר (DMS)

לא רשום

1 DMS ל USDמחיר חי:

$0.00003728
$0.00003728
+5.80%1D
USD
Dragon Mainland Shards (DMS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:56:09 (UTC+8)

Dragon Mainland Shards (DMS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003352
$ 0.00003352
24 שעות נמוך
$ 0.00006481
$ 0.00006481
גבוה 24 שעות

$ 0.00003352
$ 0.00003352

$ 0.00006481
$ 0.00006481

$ 1.61
$ 1.61

$ 0.0000176
$ 0.0000176

-2.72%

+5.73%

+11.50%

+11.50%

Dragon Mainland Shards (DMS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003725. במהלך 24 השעות האחרונות, DMS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003352 לבין שיא של $ 0.00006481, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000176.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMS השתנה ב -2.72% במהלך השעה האחרונה, +5.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dragon Mainland Shards (DMS) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00

$ 21.35K
$ 21.35K

$ 37.24K
$ 37.24K

0.00
0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dragon Mainland Shards הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.35K. ההיצע במחזור של DMS הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.24K.

Dragon Mainland Shards (DMS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dragon Mainland Shardsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDragon Mainland Shards ל USDהיה . $ +0.0000115426.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDragon Mainland Shards ל USDהיה $ +0.0000203573.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dragon Mainland Shardsל USDהיה $ +0.000009495783587178703.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+5.73%
30 ימים$ +0.0000115426+30.99%
60 ימים$ +0.0000203573+54.65%
90 ימים$ +0.000009495783587178703+34.21%

מה זהDragon Mainland Shards (DMS)

Dragon Mainland Shards (DMS) is the ecosystem and governance token of the Dragon Mainland. The total supply of DMS is 1,000,000,000 and no additional DMS will ever be issued. Team, Advisor, and mining reward tokens are locked and released monthly in equal increments over the 60 months.

Dragon Mainland Shards (DMS) משאב

האתר הרשמי

Dragon Mainland Shardsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dragon Mainland Shards (DMS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dragon Mainland Shards (DMS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dragon Mainland Shards.

בדוק את Dragon Mainland Shards תחזית המחיר עכשיו‏!

DMS למטבעות מקומיים

Dragon Mainland Shards (DMS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dragon Mainland Shards (DMS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DMS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dragon Mainland Shards (DMS)

כמה שווה Dragon Mainland Shards (DMS) היום?
החי DMSהמחיר ב USD הוא 0.00003725 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DMS ל USD?
המחיר הנוכחי של DMS ל USD הוא $ 0.00003725. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dragon Mainland Shards?
שווי השוק של DMS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DMS?
ההיצע במחזור של DMS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DMS?
‏‏DMS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.61 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DMS?
DMS ‏‏רשם מחירATL של 0.0000176 USD.
מהו נפח המסחר של DMS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DMS הוא $ 21.35K USD.
האם DMS יעלה השנה?
DMS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DMS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Dragon Mainland Shards (DMS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.