Dragon Mainland Shards (DMS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003352 $ 0.00003352 $ 0.00003352 24 שעות נמוך $ 0.00006481 $ 0.00006481 $ 0.00006481 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003352$ 0.00003352 $ 0.00003352 גבוה 24 שעות $ 0.00006481$ 0.00006481 $ 0.00006481 שיא כל הזמנים $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000176$ 0.0000176 $ 0.0000176 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.72% שינוי מחיר (1D) +5.73% שינוי מחיר (7D) +11.50% שינוי מחיר (7D) +11.50%

Dragon Mainland Shards (DMS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003725. במהלך 24 השעות האחרונות, DMS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003352 לבין שיא של $ 0.00006481, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000176.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMS השתנה ב -2.72% במהלך השעה האחרונה, +5.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dragon Mainland Shards (DMS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.24K$ 37.24K $ 37.24K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dragon Mainland Shards הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.35K. ההיצע במחזור של DMS הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.24K.