עוד על DCAU

DCAU מידע על מחיר

DCAU אתר רשמי

DCAU טוקניומיקה

DCAU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dragon Crypto Aurum סֵמֶל

Dragon Crypto Aurum מחיר (DCAU)

לא רשום

1 DCAU ל USDמחיר חי:

$0.842689
$0.842689$0.842689
-3.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dragon Crypto Aurum (DCAU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:20:16 (UTC+8)

Dragon Crypto Aurum (DCAU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.839877
$ 0.839877$ 0.839877
24 שעות נמוך
$ 0.873424
$ 0.873424$ 0.873424
גבוה 24 שעות

$ 0.839877
$ 0.839877$ 0.839877

$ 0.873424
$ 0.873424$ 0.873424

$ 177.5
$ 177.5$ 177.5

$ 0.62809
$ 0.62809$ 0.62809

-0.62%

-3.11%

-1.23%

-1.23%

Dragon Crypto Aurum (DCAU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.846212. במהלך 24 השעות האחרונות, DCAU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.839877 לבין שיא של $ 0.873424, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCAUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 177.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.62809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCAU השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -3.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) מידע שוק

$ 127.84K
$ 127.84K$ 127.84K

--
----

$ 129.88K
$ 129.88K$ 129.88K

151.70K
151.70K 151.70K

154,129.88
154,129.88 154,129.88

שווי השוק הנוכחי של Dragon Crypto Aurum הוא $ 127.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCAU הוא 151.70K, עם היצע כולל של 154129.88. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.88K.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dragon Crypto Aurumל USDהיה $ -0.0272112496923186.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDragon Crypto Aurum ל USDהיה . $ -0.0250726692.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDragon Crypto Aurum ל USDהיה $ +0.0537687335.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dragon Crypto Aurumל USDהיה $ -0.0108767346679702.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0272112496923186-3.11%
30 ימים$ -0.0250726692-2.96%
60 ימים$ +0.0537687335+6.35%
90 ימים$ -0.0108767346679702-1.26%

מה זהDragon Crypto Aurum (DCAU)

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dragon Crypto Aurum (DCAU) משאב

האתר הרשמי

Dragon Crypto Aurumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dragon Crypto Aurum (DCAU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dragon Crypto Aurum (DCAU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dragon Crypto Aurum.

בדוק את Dragon Crypto Aurum תחזית המחיר עכשיו‏!

DCAU למטבעות מקומיים

Dragon Crypto Aurum (DCAU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dragon Crypto Aurum (DCAU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DCAU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dragon Crypto Aurum (DCAU)

כמה שווה Dragon Crypto Aurum (DCAU) היום?
החי DCAUהמחיר ב USD הוא 0.846212 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DCAU ל USD?
המחיר הנוכחי של DCAU ל USD הוא $ 0.846212. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dragon Crypto Aurum?
שווי השוק של DCAU הוא $ 127.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DCAU?
ההיצע במחזור של DCAU הוא 151.70K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DCAU?
‏‏DCAU השיג מחיר שיא (ATH) של 177.5 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DCAU?
DCAU ‏‏רשם מחירATL של 0.62809 USD.
מהו נפח המסחר של DCAU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DCAU הוא -- USD.
האם DCAU יעלה השנה?
DCAU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DCAU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:20:16 (UTC+8)

Dragon Crypto Aurum (DCAU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.