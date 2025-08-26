Dragon Crypto Aurum (DCAU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.839877 $ 0.839877 $ 0.839877 24 שעות נמוך $ 0.873424 $ 0.873424 $ 0.873424 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.839877$ 0.839877 $ 0.839877 גבוה 24 שעות $ 0.873424$ 0.873424 $ 0.873424 שיא כל הזמנים $ 177.5$ 177.5 $ 177.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.62809$ 0.62809 $ 0.62809 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.62% שינוי מחיר (1D) -3.11% שינוי מחיר (7D) -1.23% שינוי מחיר (7D) -1.23%

Dragon Crypto Aurum (DCAU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.846212. במהלך 24 השעות האחרונות, DCAU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.839877 לבין שיא של $ 0.873424, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCAUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 177.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.62809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCAU השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -3.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) מידע שוק

שווי שוק $ 127.84K$ 127.84K $ 127.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.88K$ 129.88K $ 129.88K אספקת מחזור 151.70K 151.70K 151.70K אספקה כוללת 154,129.88 154,129.88 154,129.88

שווי השוק הנוכחי של Dragon Crypto Aurum הוא $ 127.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCAU הוא 151.70K, עם היצע כולל של 154129.88. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.88K.