Dragoma (DMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.81 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.50% שינוי מחיר (7D) +0.30%

Dragoma (DMA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMA השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dragoma (DMA) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 5.92 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.24K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 42,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dragoma הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.92. ההיצע במחזור של DMA הוא 0.00, עם היצע כולל של 42000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.24K.