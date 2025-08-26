Drago (DRAGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00367941 $ 0.00367941 $ 0.00367941 24 שעות נמוך $ 0.00374572 $ 0.00374572 $ 0.00374572 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00367941$ 0.00367941 $ 0.00367941 גבוה 24 שעות $ 0.00374572$ 0.00374572 $ 0.00374572 שיא כל הזמנים $ 0.186982$ 0.186982 $ 0.186982 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00159787$ 0.00159787 $ 0.00159787 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -0.10% שינוי מחיר (7D) +0.32% שינוי מחיר (7D) +0.32%

Drago (DRAGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00370129. במהלך 24 השעות האחרונות, DRAGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00367941 לבין שיא של $ 0.00374572, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRAGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.186982, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00159787.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRAGO השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Drago (DRAGO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 7.37$ 7.37 $ 7.37 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Drago הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.37. ההיצע במחזור של DRAGO הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.98K.