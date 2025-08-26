Draggy CTO (DRAGGY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -7.36% שינוי מחיר (7D) -4.91% שינוי מחיר (7D) -4.91%

Draggy CTO (DRAGGY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRAGGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRAGGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRAGGY השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -7.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Draggy CTO (DRAGGY) מידע שוק

שווי שוק $ 415.74K$ 415.74K $ 415.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 415.74K$ 415.74K $ 415.74K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Draggy CTO הוא $ 415.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRAGGY הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 415.74K.