Draggy CTO סֵמֶל

Draggy CTO מחיר (DRAGGY)

לא רשום

1 DRAGGY ל USDמחיר חי:

--
----
-7.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Draggy CTO (DRAGGY) טבלת מחירים חיה
Draggy CTO (DRAGGY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-7.36%

-4.91%

-4.91%

Draggy CTO (DRAGGY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRAGGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRAGGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRAGGY השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -7.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Draggy CTO (DRAGGY) מידע שוק

$ 415.74K
$ 415.74K$ 415.74K

--
----

$ 415.74K
$ 415.74K$ 415.74K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Draggy CTO הוא $ 415.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRAGGY הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 415.74K.

Draggy CTO (DRAGGY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Draggy CTOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDraggy CTO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDraggy CTO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Draggy CTOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.36%
30 ימים$ 0-36.72%
60 ימים$ 0-5.80%
90 ימים$ 0--

מה זהDraggy CTO (DRAGGY)

Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book. Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands. Join us and become a part of our enchanting community!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Draggy CTO (DRAGGY) משאב

האתר הרשמי

Draggy CTOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Draggy CTO (DRAGGY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Draggy CTO (DRAGGY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Draggy CTO.

בדוק את Draggy CTO תחזית המחיר עכשיו‏!

DRAGGY למטבעות מקומיים

Draggy CTO (DRAGGY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Draggy CTO (DRAGGY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DRAGGY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Draggy CTO (DRAGGY)

כמה שווה Draggy CTO (DRAGGY) היום?
החי DRAGGYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DRAGGY ל USD?
המחיר הנוכחי של DRAGGY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Draggy CTO?
שווי השוק של DRAGGY הוא $ 415.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DRAGGY?
ההיצע במחזור של DRAGGY הוא 420.69T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DRAGGY?
‏‏DRAGGY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DRAGGY?
DRAGGY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DRAGGY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DRAGGY הוא -- USD.
האם DRAGGY יעלה השנה?
DRAGGY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DRAGGY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.