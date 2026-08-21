Draggable Aktionariat AG מחיר היום

מחיר Draggable Aktionariat AG (DAKS) בזמן אמת היום הוא $ 6.19, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DAKS ל USD הוא $ 6.19 לכל DAKS.

Draggable Aktionariat AG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,952,106, עם היצע במחזור של 800.00K DAKS. ב‑24 השעות האחרונות, DAKS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 9.32, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 6.19.

ביצועים לטווח קצר, DAKS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.11K.

Draggable Aktionariat AG (DAKS) מידע שוק

שווי שוק $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M נפח (24 שעות) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M אספקת מחזור 800.00K 800.00K 800.00K אספקה כוללת 800,000.0 800,000.0 800,000.0

שווי השוק הנוכחי של Draggable Aktionariat AG הוא $ 4.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.11K. ההיצע במחזור של DAKS הוא 800.00K, עם היצע כולל של 800000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.95M.