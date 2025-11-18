Dr Emma Sage מחיר היום

מחיר Dr Emma Sage (EMMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00011029, עם שינוי של 5.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMMA ל USD הוא $ 0.00011029 לכל EMMA.

Dr Emma Sage כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 110,293, עם היצע במחזור של 1.00B EMMA. ב‑24 השעות האחרונות, EMMA סחר בין $ 0.00010148 (נמוך) ל $ 0.00012195 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00037869, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003384.

ביצועים לטווח קצר, EMMA נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -35.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dr Emma Sage (EMMA) מידע שוק

שווי שוק $ 110.29K$ 110.29K $ 110.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110.29K$ 110.29K $ 110.29K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dr Emma Sage הוא $ 110.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMMA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.29K.