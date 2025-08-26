עוד על DOX

Dox Squad סֵמֶל

Dox Squad מחיר (DOX)

לא רשום

1 DOX ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Dox Squad (DOX) טבלת מחירים חיה
Dox Squad (DOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.35%

+7.35%

Dox Squad (DOX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dox Squad (DOX) מידע שוק

$ 6.51K
$ 6.51K$ 6.51K

--
----

$ 6.51K
$ 6.51K$ 6.51K

893.09M
893.09M 893.09M

893,087,704.32584
893,087,704.32584 893,087,704.32584

שווי השוק הנוכחי של Dox Squad הוא $ 6.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOX הוא 893.09M, עם היצע כולל של 893087704.32584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.51K.

Dox Squad (DOX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dox Squadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDox Squad ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDox Squad ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dox Squadל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-3.77%
60 ימים$ 0+25.22%
90 ימים$ 0--

מה זהDox Squad (DOX)

The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dox Squad (DOX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Dox Squadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dox Squad (DOX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dox Squad (DOX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dox Squad.

בדוק את Dox Squad תחזית המחיר עכשיו‏!

DOX למטבעות מקומיים

Dox Squad (DOX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dox Squad (DOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dox Squad (DOX)

כמה שווה Dox Squad (DOX) היום?
החי DOXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOX ל USD?
המחיר הנוכחי של DOX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dox Squad?
שווי השוק של DOX הוא $ 6.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOX?
ההיצע במחזור של DOX הוא 893.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOX?
‏‏DOX השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOX?
DOX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOX הוא -- USD.
האם DOX יעלה השנה?
DOX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.