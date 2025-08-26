עוד על DOVE

Dove The Dog סֵמֶל

Dove The Dog מחיר (DOVE)

לא רשום

1 DOVE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dove The Dog (DOVE) טבלת מחירים חיה
Dove The Dog (DOVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.41%

+7.41%

Dove The Dog (DOVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOVE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dove The Dog (DOVE) מידע שוק

$ 9.28K
$ 9.28K$ 9.28K

--
----

$ 12.38K
$ 12.38K$ 12.38K

749.49M
749.49M 749.49M

999,968,397.822157
999,968,397.822157 999,968,397.822157

שווי השוק הנוכחי של Dove The Dog הוא $ 9.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOVE הוא 749.49M, עם היצע כולל של 999968397.822157. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.38K.

Dove The Dog (DOVE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dove The Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDove The Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDove The Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dove The Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-49.19%
60 ימים$ 0-48.64%
90 ימים$ 0--

מה זהDove The Dog (DOVE)

Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dove The Dog (DOVE) משאב

האתר הרשמי

Dove The Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dove The Dog (DOVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dove The Dog (DOVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dove The Dog.

בדוק את Dove The Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

DOVE למטבעות מקומיים

Dove The Dog (DOVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dove The Dog (DOVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dove The Dog (DOVE)

כמה שווה Dove The Dog (DOVE) היום?
החי DOVEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOVE ל USD?
המחיר הנוכחי של DOVE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dove The Dog?
שווי השוק של DOVE הוא $ 9.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOVE?
ההיצע במחזור של DOVE הוא 749.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOVE?
‏‏DOVE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOVE?
DOVE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOVE הוא -- USD.
האם DOVE יעלה השנה?
DOVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
