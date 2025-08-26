Douglas Adams מחיר (HHGTTG)
Douglas Adams (HHGTTG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HHGTTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HHGTTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HHGTTG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Douglas Adams הוא $ 48.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HHGTTG הוא 987.68B, עם היצע כולל של 987678985570.0579. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.22K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Douglas Adamsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDouglas Adams ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDouglas Adams ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Douglas Adamsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+3.65%
|60 ימים
|$ 0
|+60.03%
|90 ימים
|$ 0
|--
Introducing Douglas Adams $HHGTTG Token: The Ultimate Tribute to a Sci-Fi Legend! In the ever-expanding universe of cryptocurrency, a new star has emerged to honor the wit and wisdom of Douglas Adams, a visionary whose work continues to inspire legions of fans, including tech mogul Elon Musk. As Musk's favorite idol, Adams has been referenced multiple times in Musk's tweets, celebrating his ingenious contributions to science fiction and his profound impact on the culture of innovation. Now, the community of believers in the power of humor, technology, and the profound questions of life, the universe, and everything, can come together to support the Douglas Adams $HHGTTG Token. Here's what makes $HHGTTG stand out in the crypto cosmos: As Elon Musk's Grok AI and other advanced technologies pave the way for a future where life imitates art, the $HHGTTG Token emerges as a celebration of Douglas Adams' enduring legacy. It's a token that doesn't just speculate on value—it carries the weight of a cultural phenomenon. Grab your towel, join the $HHGTTG community, and become part of the galactic tribute to Douglas Adams—a token truly worth hoarding in your electronic thumb. Because as we know, the answer to the ultimate question of life, the universe, and everything may just be 42, but the journey there is priceless.
