Doug the Duck (DOUG) מידע על מחיר (USD)

Doug the Duck (DOUG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00551302, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOUG השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -8.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doug the Duck (DOUG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Doug the Duck הוא $ 94.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOUG הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999920159.571394. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.50K.