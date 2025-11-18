Dot Dot Finance מחיר היום

מחיר Dot Dot Finance (DDD) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DDD ל USD הוא -- לכל DDD.

Dot Dot Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,983.62, עם היצע במחזור של 365.79M DDD. ב‑24 השעות האחרונות, DDD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04782957, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DDD נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו -12.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dot Dot Finance (DDD) מידע שוק

שווי שוק $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.88K$ 40.88K $ 40.88K אספקת מחזור 365.79M 365.79M 365.79M אספקה כוללת 1,873,234,246.302709 1,873,234,246.302709 1,873,234,246.302709

