Dorado Finance מחיר ($DORAB)
-0.00%
-1.47%
-21.55%
-21.55%
Dorado Finance ($DORAB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00694396. במהלך 24 השעות האחרונות, $DORAB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0069437 לבין שיא של $ 0.00705137, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DORABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.233442, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0069437.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DORAB השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Dorado Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DORAB הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 694.39K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Dorado Financeל USDהיה $ -0.000103972336924676.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDorado Finance ל USDהיה . $ -0.0048458251.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDorado Finance ל USDהיה $ -0.0059753296.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dorado Financeל USDהיה $ -0.07657879126309097.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000103972336924676
|-1.47%
|30 ימים
|$ -0.0048458251
|-69.78%
|60 ימים
|$ -0.0059753296
|-86.05%
|90 ימים
|$ -0.07657879126309097
|-91.68%
Dorado is your all-in-one platform for seamless staking and restaking on the Arbitrum network. Dorado operates within a dynamic ecosystem composed of interconnected components, each playing a pivotal role in the platform's functionality, security, and user experience. From the fundamental protocol to external integrations, understanding these elements and their interactions is essential to comprehend the full extent of Dorado's capabilities. The elements within Dorado's ecosystem interact seamlessly, facilitating various financial activities and value transfers. Users restake their assets on the platform, receiving DORAB tokens in return, which are then used across multiple protocols to optimize rewards. Governance decisions made through the DORAB token shape the evolution of the protocol, while the validator network ensures the security and integrity of transactions. Decentralized applications built on Dorado's infrastructure provide additional utility and functionality, further enriching the ecosystem.
