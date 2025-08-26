עוד על $DORAB

Dorado Finance סֵמֶל

Dorado Finance מחיר ($DORAB)

לא רשום

1 $DORAB ל USDמחיר חי:

$0.00694396
$0.00694396
-1.40%1D
mexc
USD
Dorado Finance ($DORAB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:55:03 (UTC+8)

Dorado Finance ($DORAB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.00%

-1.47%

-21.55%

-21.55%

Dorado Finance ($DORAB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00694396. במהלך 24 השעות האחרונות, $DORAB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0069437 לבין שיא של $ 0.00705137, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DORABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.233442, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0069437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DORAB השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dorado Finance ($DORAB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Dorado Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DORAB הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 694.39K.

Dorado Finance ($DORAB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dorado Financeל USDהיה $ -0.000103972336924676.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDorado Finance ל USDהיה . $ -0.0048458251.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDorado Finance ל USDהיה $ -0.0059753296.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dorado Financeל USDהיה $ -0.07657879126309097.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000103972336924676-1.47%
30 ימים$ -0.0048458251-69.78%
60 ימים$ -0.0059753296-86.05%
90 ימים$ -0.07657879126309097-91.68%

מה זהDorado Finance ($DORAB)

Dorado is your all-in-one platform for seamless staking and restaking on the Arbitrum network. Dorado operates within a dynamic ecosystem composed of interconnected components, each playing a pivotal role in the platform's functionality, security, and user experience. From the fundamental protocol to external integrations, understanding these elements and their interactions is essential to comprehend the full extent of Dorado's capabilities. The elements within Dorado's ecosystem interact seamlessly, facilitating various financial activities and value transfers. Users restake their assets on the platform, receiving DORAB tokens in return, which are then used across multiple protocols to optimize rewards. Governance decisions made through the DORAB token shape the evolution of the protocol, while the validator network ensures the security and integrity of transactions. Decentralized applications built on Dorado's infrastructure provide additional utility and functionality, further enriching the ecosystem.

Dorado Finance ($DORAB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Dorado Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dorado Finance ($DORAB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dorado Finance ($DORAB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dorado Finance.

בדוק את Dorado Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

$DORAB למטבעות מקומיים

Dorado Finance ($DORAB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dorado Finance ($DORAB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $DORAB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dorado Finance ($DORAB)

כמה שווה Dorado Finance ($DORAB) היום?
החי $DORABהמחיר ב USD הוא 0.00694396 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $DORAB ל USD?
המחיר הנוכחי של $DORAB ל USD הוא $ 0.00694396. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dorado Finance?
שווי השוק של $DORAB הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $DORAB?
ההיצע במחזור של $DORAB הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $DORAB?
‏‏$DORAB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.233442 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $DORAB?
$DORAB ‏‏רשם מחירATL של 0.0069437 USD.
מהו נפח המסחר של $DORAB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $DORAB הוא -- USD.
האם $DORAB יעלה השנה?
$DORAB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $DORAB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:55:03 (UTC+8)

