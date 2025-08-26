Dorado Finance ($DORAB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0069437 $ 0.0069437 $ 0.0069437 24 שעות נמוך $ 0.00705137 $ 0.00705137 $ 0.00705137 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0069437$ 0.0069437 $ 0.0069437 גבוה 24 שעות $ 0.00705137$ 0.00705137 $ 0.00705137 שיא כל הזמנים $ 0.233442$ 0.233442 $ 0.233442 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0069437$ 0.0069437 $ 0.0069437 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -1.47% שינוי מחיר (7D) -21.55% שינוי מחיר (7D) -21.55%

Dorado Finance ($DORAB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00694396. במהלך 24 השעות האחרונות, $DORAB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0069437 לבין שיא של $ 0.00705137, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DORABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.233442, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0069437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DORAB השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dorado Finance ($DORAB) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 694.39K$ 694.39K $ 694.39K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dorado Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DORAB הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 694.39K.