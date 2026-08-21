DORA AI by Virtuals מחיר היום

מחיר DORA AI by Virtuals (DORA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DORA ל USD הוא $ 0 לכל DORA.

DORA AI by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,625, עם היצע במחזור של 1.00B DORA. ב‑24 השעות האחרונות, DORA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02329158, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DORA נע ב +1.81% בשעה האחרונה ו +7.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DORA AI by Virtuals (DORA) מידע שוק

שווי שוק $ 79.63K$ 79.63K $ 79.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.63K$ 79.63K $ 79.63K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DORA AI by Virtuals הוא $ 79.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DORA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.63K.