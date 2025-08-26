Dopex Rebate (RDPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.05 $ 2.05 $ 2.05 24 שעות נמוך $ 2.22 $ 2.22 $ 2.22 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 גבוה 24 שעות $ 2.22$ 2.22 $ 2.22 שיא כל הזמנים $ 315.58$ 315.58 $ 315.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0.308974$ 0.308974 $ 0.308974 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -7.19% שינוי מחיר (7D) +8.79% שינוי מחיר (7D) +8.79%

Dopex Rebate (RDPX) המחיר בזמן אמת של הוא $2.05. במהלך 24 השעות האחרונות, RDPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.05 לבין שיא של $ 2.22, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RDPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 315.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.308974.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RDPX השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -7.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dopex Rebate (RDPX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M אספקת מחזור 1.36M 1.36M 1.36M אספקה כוללת 2,101,201.71 2,101,201.71 2,101,201.71

שווי השוק הנוכחי של Dopex Rebate הוא $ 2.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RDPX הוא 1.36M, עם היצע כולל של 2101201.71. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.32M.