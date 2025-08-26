עוד על RDPX

$2.05
-7.10%1D
Dopex Rebate (RDPX) טבלת מחירים חיה
Dopex Rebate (RDPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.05
24 שעות נמוך
$ 2.22
גבוה 24 שעות

$ 2.05
$ 2.22
$ 315.58
$ 0.308974
Dopex Rebate (RDPX) המחיר בזמן אמת של הוא $2.05. במהלך 24 השעות האחרונות, RDPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.05 לבין שיא של $ 2.22, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RDPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 315.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.308974.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RDPX השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -7.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dopex Rebate (RDPX) מידע שוק

$ 2.80M
--
$ 4.32M
1.36M
2,101,201.71
שווי השוק הנוכחי של Dopex Rebate הוא $ 2.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RDPX הוא 1.36M, עם היצע כולל של 2101201.71. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.32M.

Dopex Rebate (RDPX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dopex Rebateל USDהיה $ -0.159245926150827.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDopex Rebate ל USDהיה . $ -0.1806777750.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDopex Rebate ל USDהיה $ +0.7683922750.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dopex Rebateל USDהיה $ +0.3530184134512695.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.159245926150827-7.19%
30 ימים$ -0.1806777750-8.81%
60 ימים$ +0.7683922750+37.48%
90 ימים$ +0.3530184134512695+20.80%

מה זהDopex Rebate (RDPX)

rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dopex Rebate (RDPX) משאב

האתר הרשמי

Dopex Rebateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dopex Rebate (RDPX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dopex Rebate (RDPX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dopex Rebate.

בדוק את Dopex Rebate תחזית המחיר עכשיו‏!

RDPX למטבעות מקומיים

Dopex Rebate (RDPX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dopex Rebate (RDPX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RDPX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dopex Rebate (RDPX)

כמה שווה Dopex Rebate (RDPX) היום?
החי RDPXהמחיר ב USD הוא 2.05 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RDPX ל USD?
המחיר הנוכחי של RDPX ל USD הוא $ 2.05. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dopex Rebate?
שווי השוק של RDPX הוא $ 2.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RDPX?
ההיצע במחזור של RDPX הוא 1.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RDPX?
‏‏RDPX השיג מחיר שיא (ATH) של 315.58 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RDPX?
RDPX ‏‏רשם מחירATL של 0.308974 USD.
מהו נפח המסחר של RDPX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RDPX הוא -- USD.
האם RDPX יעלה השנה?
RDPX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RDPX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Dopex Rebate (RDPX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

