Dopex (DPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 24 שעות נמוך $ 5.99 $ 5.99 $ 5.99 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 גבוה 24 שעות $ 5.99$ 5.99 $ 5.99 שיא כל הזמנים $ 4,215.41$ 4,215.41 $ 4,215.41 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00475805$ 0.00475805 $ 0.00475805 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.48% שינוי מחיר (1D) -4.14% שינוי מחיר (7D) +2.61% שינוי מחיר (7D) +2.61%

Dopex (DPX) המחיר בזמן אמת של הוא $5.65. במהלך 24 השעות האחרונות, DPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.58 לבין שיא של $ 5.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,215.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00475805.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPX השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dopex (DPX) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 500,000.0 500,000.0 500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dopex הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPX הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.83M.