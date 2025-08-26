Dopex מחיר (DPX)
Dopex (DPX) המחיר בזמן אמת של הוא $5.65. במהלך 24 השעות האחרונות, DPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.58 לבין שיא של $ 5.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,215.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00475805.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPX השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Dopex הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPX הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.83M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Dopexל USDהיה $ -0.244747270816342.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDopex ל USDהיה . $ +0.3286384650.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDopex ל USDהיה $ +3.2335238150.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dopexל USDהיה $ +1.6967897480696173.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.244747270816342
|-4.14%
|30 ימים
|$ +0.3286384650
|+5.82%
|60 ימים
|$ +3.2335238150
|+57.23%
|90 ימים
|$ +1.6967897480696173
|+42.92%
Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants. DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch. Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience.
