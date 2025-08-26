עוד על PAPER

PAPER מידע על מחיר

PAPER אתר רשמי

PAPER טוקניומיקה

PAPER תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dope World Paper סֵמֶל

Dope World Paper מחיר (PAPER)

לא רשום

1 PAPER ל USDמחיר חי:

$0.00031634
$0.00031634$0.00031634
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dope World Paper (PAPER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:48:39 (UTC+8)

Dope World Paper (PAPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.057268
$ 0.057268$ 0.057268

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

--

--

-14.69%

-14.69%

Dope World Paper (PAPER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057268, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAPER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dope World Paper (PAPER) מידע שוק

$ 287.16K
$ 287.16K$ 287.16K

--
----

$ 447.11K
$ 447.11K$ 447.11K

907.73M
907.73M 907.73M

1,413,375,000.0
1,413,375,000.0 1,413,375,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dope World Paper הוא $ 287.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAPER הוא 907.73M, עם היצע כולל של 1413375000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 447.11K.

Dope World Paper (PAPER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dope World Paperל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDope World Paper ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDope World Paper ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dope World Paperל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-45.74%
60 ימים$ 0-51.73%
90 ימים$ 0--

מה זהDope World Paper (PAPER)

A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dope World Paper (PAPER) משאב

האתר הרשמי

Dope World Paperתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dope World Paper (PAPER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dope World Paper (PAPER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dope World Paper.

בדוק את Dope World Paper תחזית המחיר עכשיו‏!

PAPER למטבעות מקומיים

Dope World Paper (PAPER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dope World Paper (PAPER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAPER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dope World Paper (PAPER)

כמה שווה Dope World Paper (PAPER) היום?
החי PAPERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAPER ל USD?
המחיר הנוכחי של PAPER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dope World Paper?
שווי השוק של PAPER הוא $ 287.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAPER?
ההיצע במחזור של PAPER הוא 907.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAPER?
‏‏PAPER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.057268 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAPER?
PAPER ‏‏רשם מחירATL של 0.0 USD.
מהו נפח המסחר של PAPER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAPER הוא -- USD.
האם PAPER יעלה השנה?
PAPER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAPER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:48:39 (UTC+8)

Dope World Paper (PAPER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.