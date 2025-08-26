Dony Montana (DOMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01257691$ 0.01257691 $ 0.01257691 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.47% שינוי מחיר (1D) -7.88% שינוי מחיר (7D) -6.30% שינוי מחיר (7D) -6.30%

Dony Montana (DOMO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01257691, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOMO השתנה ב +1.47% במהלך השעה האחרונה, -7.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dony Montana (DOMO) מידע שוק

שווי שוק $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K אספקת מחזור 935.05M 935.05M 935.05M אספקה כוללת 935,048,951.191809 935,048,951.191809 935,048,951.191809

שווי השוק הנוכחי של Dony Montana הוא $ 14.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOMO הוא 935.05M, עם היצע כולל של 935048951.191809. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.28K.