Dony Montana סֵמֶל

Dony Montana מחיר (DOMO)

לא רשום

1 DOMO ל USDמחיר חי:

--
----
-7.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dony Montana (DOMO) טבלת מחירים חיה
Dony Montana (DOMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01257691
$ 0.01257691$ 0.01257691

$ 0
$ 0$ 0

+1.47%

-7.88%

-6.30%

-6.30%

Dony Montana (DOMO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01257691, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOMO השתנה ב +1.47% במהלך השעה האחרונה, -7.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dony Montana (DOMO) מידע שוק

$ 14.28K
$ 14.28K$ 14.28K

--
----

$ 14.28K
$ 14.28K$ 14.28K

935.05M
935.05M 935.05M

935,048,951.191809
935,048,951.191809 935,048,951.191809

שווי השוק הנוכחי של Dony Montana הוא $ 14.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOMO הוא 935.05M, עם היצע כולל של 935048951.191809. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.28K.

Dony Montana (DOMO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dony Montanaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDony Montana ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDony Montana ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dony Montanaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.88%
30 ימים$ 0-9.28%
60 ימים$ 0+9.73%
90 ימים$ 0--

מה זהDony Montana (DOMO)

Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dony Montana (DOMO) משאב

האתר הרשמי

Dony Montanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dony Montana (DOMO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dony Montana (DOMO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dony Montana.

בדוק את Dony Montana תחזית המחיר עכשיו‏!

DOMO למטבעות מקומיים

Dony Montana (DOMO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dony Montana (DOMO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOMO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dony Montana (DOMO)

כמה שווה Dony Montana (DOMO) היום?
החי DOMOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOMO ל USD?
המחיר הנוכחי של DOMO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dony Montana?
שווי השוק של DOMO הוא $ 14.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOMO?
ההיצע במחזור של DOMO הוא 935.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOMO?
‏‏DOMO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01257691 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOMO?
DOMO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOMO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOMO הוא -- USD.
האם DOMO יעלה השנה?
DOMO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOMO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
