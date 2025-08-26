עוד על DONTDIE

DONTDIECOIN סֵמֶל

DONTDIECOIN מחיר (DONTDIE)

1 DONTDIE ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
DONTDIECOIN (DONTDIE) טבלת מחירים חיה
DONTDIECOIN (DONTDIE) מידע על מחיר (USD)

DONTDIECOIN (DONTDIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DONTDIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DONTDIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DONTDIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים.

DONTDIECOIN (DONTDIE) מידע שוק

$ 9.31K
$ 9.31K$ 9.31K

$ 9.31K
$ 9.31K$ 9.31K

999.44M
999.44M 999.44M

999,443,366.650423
999,443,366.650423 999,443,366.650423

שווי השוק הנוכחי של DONTDIECOIN הוא $ 9.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DONTDIE הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999443366.650423. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.31K.

DONTDIECOIN (DONTDIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DONTDIECOINל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDONTDIECOIN ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDONTDIECOIN ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DONTDIECOINל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-45.07%
60 ימים$ 0-38.94%
90 ימים$ 0--

מה זהDONTDIECOIN (DONTDIE)

DONT DIE is a movement inspired by (but bigger than!) Bryan Johnson's longevity work. Join the community to learn tips, strategies, and discuss ideas for how to "Don't Die." Community has demonstrated early cult-like traction of people interested in the DONTDIE movement, and people are already sharing insights, resources, and ideas to propel human kind to our next stage of evolution. DONTDIE means sleep. It means hydration. It means clean eating. It means measurement.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DONTDIECOIN (DONTDIE) משאב

האתר הרשמי

DONTDIECOINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DONTDIECOIN (DONTDIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DONTDIECOIN (DONTDIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DONTDIECOIN.

בדוק את DONTDIECOIN תחזית המחיר עכשיו‏!

DONTDIE למטבעות מקומיים

DONTDIECOIN (DONTDIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DONTDIECOIN (DONTDIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DONTDIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DONTDIECOIN (DONTDIE)

כמה שווה DONTDIECOIN (DONTDIE) היום?
החי DONTDIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DONTDIE ל USD?
המחיר הנוכחי של DONTDIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DONTDIECOIN?
שווי השוק של DONTDIE הוא $ 9.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DONTDIE?
ההיצע במחזור של DONTDIE הוא 999.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DONTDIE?
‏‏DONTDIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DONTDIE?
DONTDIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DONTDIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DONTDIE הוא -- USD.
האם DONTDIE יעלה השנה?
DONTDIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DONTDIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
