DONK (DONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -3.55% שינוי מחיר (7D) -3.46% שינוי מחיר (7D) -3.46%

DONK (DONK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DONK השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DONK (DONK) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.12K$ 28.12K $ 28.12K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DONK הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DONK הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.12K.