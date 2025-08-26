עוד על DTC

Donald Toad Coin סֵמֶל

Donald Toad Coin מחיר (DTC)

לא רשום

$0.00303521
+0.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Donald Toad Coin (DTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:20:06 (UTC+8)

Donald Toad Coin (DTC) מידע על מחיר (USD)

$ 0.00301057
24 שעות נמוך
$ 0.00304068
גבוה 24 שעות

+0.32%

+0.62%

-5.95%

-5.95%

Donald Toad Coin (DTC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00303521. במהלך 24 השעות האחרונות, DTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00301057 לבין שיא של $ 0.00304068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00488496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DTC השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, +0.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Donald Toad Coin (DTC) מידע שוק

$ 209.43K
--
69.00M
68,999,701.0
שווי השוק הנוכחי של Donald Toad Coin הוא $ 209.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DTC הוא 69.00M, עם היצע כולל של 68999701.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.43K.

Donald Toad Coin (DTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Donald Toad Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDonald Toad Coin ל USDהיה . $ +0.0013208960.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDonald Toad Coin ל USDהיה $ +0.0027168826.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Donald Toad Coinל USDהיה $ +0.0000884440091663986.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.62%
30 ימים$ +0.0013208960+43.52%
60 ימים$ +0.0027168826+89.51%
90 ימים$ +0.0000884440091663986+3.00%

מה זהDonald Toad Coin (DTC)

Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Donald Toad Coin (DTC) משאב

האתר הרשמי

Donald Toad Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Donald Toad Coin (DTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Donald Toad Coin (DTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Donald Toad Coin.

בדוק את Donald Toad Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

DTC למטבעות מקומיים

Donald Toad Coin (DTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Donald Toad Coin (DTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Donald Toad Coin (DTC)

כמה שווה Donald Toad Coin (DTC) היום?
החי DTCהמחיר ב USD הוא 0.00303521 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DTC ל USD?
המחיר הנוכחי של DTC ל USD הוא $ 0.00303521. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Donald Toad Coin?
שווי השוק של DTC הוא $ 209.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DTC?
ההיצע במחזור של DTC הוא 69.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DTC?
‏‏DTC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00488496 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DTC?
DTC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DTC הוא -- USD.
האם DTC יעלה השנה?
DTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:20:06 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.