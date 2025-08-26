Donald Toad Coin (DTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00301057 גבוה 24 שעות $ 0.00304068 שיא כל הזמנים $ 0.00488496 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) +0.62% שינוי מחיר (7D) -5.95%

Donald Toad Coin (DTC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00303521. במהלך 24 השעות האחרונות, DTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00301057 לבין שיא של $ 0.00304068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00488496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DTC השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, +0.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Donald Toad Coin (DTC) מידע שוק

שווי שוק $ 209.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 209.43K אספקת מחזור 69.00M אספקה כוללת 68,999,701.0

שווי השוק הנוכחי של Donald Toad Coin הוא $ 209.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DTC הוא 69.00M, עם היצע כולל של 68999701.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.43K.