DON DON DONKI (DONKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00747453$ 0.00747453 $ 0.00747453 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

DON DON DONKI (DONKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DONKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DONKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00747453, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DONKI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DON DON DONKI (DONKI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 99,999,505.0 99,999,505.0 99,999,505.0

שווי השוק הנוכחי של DON DON DONKI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DONKI הוא 0.00, עם היצע כולל של 99999505.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.00K.