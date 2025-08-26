עוד על DONKI

DON DON DONKI סֵמֶל

DON DON DONKI מחיר (DONKI)

לא רשום

1 DONKI ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
DON DON DONKI (DONKI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:18:54 (UTC+8)

DON DON DONKI (DONKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00747453
$ 0.00747453$ 0.00747453

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

DON DON DONKI (DONKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DONKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DONKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00747453, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DONKI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DON DON DONKI (DONKI) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 7.00K
$ 7.00K$ 7.00K

0.00
0.00 0.00

99,999,505.0
99,999,505.0 99,999,505.0

שווי השוק הנוכחי של DON DON DONKI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DONKI הוא 0.00, עם היצע כולל של 99999505.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.00K.

DON DON DONKI (DONKI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DON DON DONKIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDON DON DONKI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDON DON DONKI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DON DON DONKIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+4.80%
60 ימים$ 0+26.24%
90 ימים$ 0--

מה זהDON DON DONKI (DONKI)

Don Don $Donki is a vibrant meme token, paying homage to the iconic brand, now metamorphosed into a digital token residing on the Solana blockchain. Adored by penguins across the globe, it serves as a beacon of fun and camaraderie within the decentralized realm, inviting users to participate in its quirky journey while exploring the vast potential of blockchain technology.

DON DON DONKI (DONKI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

DON DON DONKIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DON DON DONKI (DONKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DON DON DONKI (DONKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DON DON DONKI.

בדוק את DON DON DONKI תחזית המחיר עכשיו‏!

DONKI למטבעות מקומיים

DON DON DONKI (DONKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DON DON DONKI (DONKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DONKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DON DON DONKI (DONKI)

כמה שווה DON DON DONKI (DONKI) היום?
החי DONKIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DONKI ל USD?
המחיר הנוכחי של DONKI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DON DON DONKI?
שווי השוק של DONKI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DONKI?
ההיצע במחזור של DONKI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DONKI?
‏‏DONKI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00747453 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DONKI?
DONKI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DONKI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DONKI הוא -- USD.
האם DONKI יעלה השנה?
DONKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DONKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
DON DON DONKI (DONKI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

