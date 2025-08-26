DOLR AI (DOLR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00300942 24 שעות נמוך $ 0.00333883 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00300942 גבוה 24 שעות $ 0.00333883 שיא כל הזמנים $ 0.01501878 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0027657 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -8.06% שינוי מחיר (7D) -16.81%

DOLR AI (DOLR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00301438. במהלך 24 השעות האחרונות, DOLR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00300942 לבין שיא של $ 0.00333883, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOLRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01501878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0027657.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOLR השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -8.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOLR AI (DOLR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.97M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.19M אספקת מחזור 653.45M אספקה כוללת 1,057,687,095.194944

שווי השוק הנוכחי של DOLR AI הוא $ 1.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOLR הוא 653.45M, עם היצע כולל של 1057687095.194944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.19M.