Dolos The Bully מחיר היום

מחיר Dolos The Bully (BULLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BULLY ל USD הוא $ 0 לכל BULLY.

Dolos The Bully כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 176,967, עם היצע במחזור של 960.43M BULLY. ב‑24 השעות האחרונות, BULLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.260741, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BULLY נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו +21.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 191.04.

Dolos The Bully (BULLY) מידע שוק

שווי שוק $ 176.97K$ 176.97K $ 176.97K נפח (24 שעות) $ 191.04$ 191.04 $ 191.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 176.97K$ 176.97K $ 176.97K אספקת מחזור 960.43M 960.43M 960.43M אספקה כוללת 960,428,801.358477 960,428,801.358477 960,428,801.358477

שווי השוק הנוכחי של Dolos The Bully הוא $ 176.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 191.04. ההיצע במחזור של BULLY הוא 960.43M, עם היצע כולל של 960428801.358477. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 176.97K.