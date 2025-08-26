DOKI (DOKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01352228$ 0.01352228 $ 0.01352228 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -3.61% שינוי מחיר (7D) -6.54% שינוי מחיר (7D) -6.54%

DOKI (DOKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01352228, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOKI השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOKI (DOKI) מידע שוק

שווי שוק $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.65K$ 7.65K $ 7.65K אספקת מחזור 152.01M 152.01M 152.01M אספקה כוללת 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOKI הוא $ 6.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOKI הוא 152.01M, עם היצע כולל של 170000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.65K.