DOK (DOK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00395584$ 0.00395584 $ 0.00395584 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +7.62% שינוי מחיר (7D) +7.62%

DOK (DOK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00395584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOK (DOK) מידע שוק

שווי שוק $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K אספקת מחזור 998.00M 998.00M 998.00M אספקה כוללת 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOK הוא $ 4.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOK הוא 998.00M, עם היצע כולל של 998000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.43K.