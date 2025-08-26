Dojo token (DOJO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 5.48 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.46% שינוי מחיר (1D) -14.55% שינוי מחיר (7D) -9.98%

Dojo token (DOJO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOJO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOJOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOJO השתנה ב -1.46% במהלך השעה האחרונה, -14.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dojo token (DOJO) מידע שוק

שווי שוק $ 475.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 597.20K אספקת מחזור 637.00M אספקה כוללת 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dojo token הוא $ 475.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOJO הוא 637.00M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 597.20K.