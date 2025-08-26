עוד על SHDZ

dogwithSHDZ סֵמֶל

dogwithSHDZ מחיר (SHDZ)

לא רשום

1 SHDZ ל USDמחיר חי:

--
----
-7.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
dogwithSHDZ (SHDZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:16:10 (UTC+8)

dogwithSHDZ (SHDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012572
$ 0.0012572$ 0.0012572

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

-7.20%

-5.79%

-5.79%

dogwithSHDZ (SHDZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0012572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHDZ השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -7.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dogwithSHDZ (SHDZ) מידע שוק

$ 59.51K
$ 59.51K$ 59.51K

--
----

$ 59.51K
$ 59.51K$ 59.51K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של dogwithSHDZ הוא $ 59.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHDZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.51K.

dogwithSHDZ (SHDZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של dogwithSHDZל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdogwithSHDZ ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdogwithSHDZ ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של dogwithSHDZל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.20%
30 ימים$ 0-16.77%
60 ימים$ 0+70.85%
90 ימים$ 0--

מה זהdogwithSHDZ (SHDZ)

$SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto. While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot’s love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape.

dogwithSHDZ (SHDZ) משאב

האתר הרשמי

dogwithSHDZתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה dogwithSHDZ (SHDZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות dogwithSHDZ (SHDZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור dogwithSHDZ.

בדוק את dogwithSHDZ תחזית המחיר עכשיו‏!

SHDZ למטבעות מקומיים

dogwithSHDZ (SHDZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של dogwithSHDZ (SHDZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHDZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על dogwithSHDZ (SHDZ)

כמה שווה dogwithSHDZ (SHDZ) היום?
החי SHDZהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHDZ ל USD?
המחיר הנוכחי של SHDZ ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של dogwithSHDZ?
שווי השוק של SHDZ הוא $ 59.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHDZ?
ההיצע במחזור של SHDZ הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHDZ?
‏‏SHDZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0012572 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHDZ?
SHDZ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHDZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHDZ הוא -- USD.
האם SHDZ יעלה השנה?
SHDZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHDZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
