dogwithSHDZ (SHDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0012572$ 0.0012572 $ 0.0012572 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.18% שינוי מחיר (1D) -7.20% שינוי מחיר (7D) -5.79% שינוי מחיר (7D) -5.79%

dogwithSHDZ (SHDZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0012572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHDZ השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -7.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dogwithSHDZ (SHDZ) מידע שוק

שווי שוק $ 59.51K$ 59.51K $ 59.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.51K$ 59.51K $ 59.51K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של dogwithSHDZ הוא $ 59.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHDZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.51K.