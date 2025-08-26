Dogwifscarf ($SCARF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.64% שינוי מחיר (1D) -6.72% שינוי מחיר (7D) +2.97% שינוי מחיר (7D) +2.97%

Dogwifscarf ($SCARF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SCARF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SCARFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SCARF השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -6.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dogwifscarf ($SCARF) מידע שוק

שווי שוק $ 25.93K$ 25.93K $ 25.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.93K$ 25.93K $ 25.93K אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,721,278.0 999,721,278.0 999,721,278.0

שווי השוק הנוכחי של Dogwifscarf הוא $ 25.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SCARF הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999721278.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.93K.