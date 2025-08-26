DogWifNoHat (NOHAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02092408 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.85% שינוי מחיר (1D) -10.99% שינוי מחיר (7D) -2.62%

DogWifNoHat (NOHAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOHAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOHATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02092408, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOHAT השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -10.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DogWifNoHat (NOHAT) מידע שוק

שווי שוק $ 128.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 128.37K אספקת מחזור 982.39M אספקה כוללת 982,386,248.19

שווי השוק הנוכחי של DogWifNoHat הוא $ 128.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOHAT הוא 982.39M, עם היצע כולל של 982386248.19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.37K.