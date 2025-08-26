DOGwifCROCS (DWC) מידע על מחיר (USD)

24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.07% שינוי מחיר (7D) -3.41%

DOGwifCROCS (DWC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DWC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DWCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DWC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 29.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.43K אספקת מחזור 69.42T אספקה כוללת 69,420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOGwifCROCS הוא $ 29.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DWC הוא 69.42T, עם היצע כולל של 69420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.43K.