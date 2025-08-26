עוד על DOE

DOE מידע על מחיר

DOE אתר רשמי

DOE טוקניומיקה

DOE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dogs of Elon סֵמֶל

Dogs of Elon מחיר (DOE)

לא רשום

1 DOE ל USDמחיר חי:

$0.00017042
$0.00017042$0.00017042
-6.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dogs of Elon (DOE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:15:46 (UTC+8)

Dogs of Elon (DOE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01712076
$ 0.01712076$ 0.01712076

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-6.44%

-2.17%

-2.17%

Dogs of Elon (DOE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01712076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOE השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -6.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dogs of Elon (DOE) מידע שוק

$ 59.78K
$ 59.78K$ 59.78K

--
----

$ 59.78K
$ 59.78K$ 59.78K

350.17M
350.17M 350.17M

350,172,924.01378
350,172,924.01378 350,172,924.01378

שווי השוק הנוכחי של Dogs of Elon הוא $ 59.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOE הוא 350.17M, עם היצע כולל של 350172924.01378. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.78K.

Dogs of Elon (DOE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dogs of Elonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogs of Elon ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogs of Elon ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dogs of Elonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.44%
30 ימים$ 0+0.85%
60 ימים$ 0+24.38%
90 ימים$ 0--

מה זהDogs of Elon (DOE)

The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dogs of Elon (DOE) משאב

האתר הרשמי

Dogs of Elonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dogs of Elon (DOE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dogs of Elon (DOE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dogs of Elon.

בדוק את Dogs of Elon תחזית המחיר עכשיו‏!

DOE למטבעות מקומיים

Dogs of Elon (DOE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dogs of Elon (DOE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dogs of Elon (DOE)

כמה שווה Dogs of Elon (DOE) היום?
החי DOEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOE ל USD?
המחיר הנוכחי של DOE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dogs of Elon?
שווי השוק של DOE הוא $ 59.78K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOE?
ההיצע במחזור של DOE הוא 350.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOE?
‏‏DOE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01712076 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOE?
DOE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOE הוא -- USD.
האם DOE יעלה השנה?
DOE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:15:46 (UTC+8)

Dogs of Elon (DOE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.