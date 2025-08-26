Dogs of Elon (DOE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01712076 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -6.44% שינוי מחיר (7D) -2.17%

Dogs of Elon (DOE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01712076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOE השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -6.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dogs of Elon (DOE) מידע שוק

שווי שוק $ 59.78K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.78K אספקת מחזור 350.17M אספקה כוללת 350,172,924.01378

שווי השוק הנוכחי של Dogs of Elon הוא $ 59.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOE הוא 350.17M, עם היצע כולל של 350172924.01378. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.78K.