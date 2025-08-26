עוד על DOGPAD

DOGPAD מידע על מחיר

DOGPAD מסמך לבן

DOGPAD אתר רשמי

DOGPAD טוקניומיקה

DOGPAD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

DogPad Finance סֵמֶל

DogPad Finance מחיר (DOGPAD)

לא רשום

1 DOGPAD ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
DogPad Finance (DOGPAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:18:34 (UTC+8)

DogPad Finance (DOGPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.46%

+4.46%

DogPad Finance (DOGPAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGPAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DogPad Finance (DOGPAD) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 138.29K
$ 138.29K$ 138.29K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DogPad Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGPAD הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.29K.

DogPad Finance (DOGPAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DogPad Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogPad Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogPad Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DogPad Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+15.18%
60 ימים$ 0+81.28%
90 ימים$ 0--

מה זהDogPad Finance (DOGPAD)

The main utility and $DOGPAD “burner” is the LaunchPad, where Shibarium projects can launch their ICOs. But this isn’t all, as DogPad will have a whole ecosystem of utilities for the creation of new tokens on Shibarium: Launchpad: Create ICOs for projects Contract Creation: Deploy contracts without code knowledge Telegram Bot Deployer: Deploy contracts without code knowledge through our telegram bot Farming Pools: Create farming pools for your token, where holders can add liquidity and generate income from holding liquidity tokens Bridge: A simple and known bridge where you can bridge your $BONE from the Ethereum chain to the Shibarium chain, paying a low 0.5% fee which is stored in $DOGPAD’s treasury Locker: One of the fastest utilities to build, and with the correct exposure, one of the most profitables. Team’s will pay $BONE fees to lock their Liquidity tokens or just to create Vestings. Based on the amount of tokens on a new chain, having such utility pre-launch will make us shine from the rest of projects These utilities will generates us an income, which 70% will be used to buy & burn $DOGPAD monthly

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DogPad Finance (DOGPAD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

DogPad Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DogPad Finance (DOGPAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DogPad Finance (DOGPAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DogPad Finance.

בדוק את DogPad Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

DOGPAD למטבעות מקומיים

DogPad Finance (DOGPAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DogPad Finance (DOGPAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOGPAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DogPad Finance (DOGPAD)

כמה שווה DogPad Finance (DOGPAD) היום?
החי DOGPADהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOGPAD ל USD?
המחיר הנוכחי של DOGPAD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DogPad Finance?
שווי השוק של DOGPAD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOGPAD?
ההיצע במחזור של DOGPAD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOGPAD?
‏‏DOGPAD השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOGPAD?
DOGPAD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOGPAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOGPAD הוא -- USD.
האם DOGPAD יעלה השנה?
DOGPAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOGPAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:18:34 (UTC+8)

DogPad Finance (DOGPAD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.