DogPad Finance מחיר (DOGPAD)
--
--
+4.46%
+4.46%
DogPad Finance (DOGPAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGPAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של DogPad Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGPAD הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.29K.
במהלך היום, השינוי במחיר של DogPad Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogPad Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogPad Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DogPad Financeל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+15.18%
|60 ימים
|$ 0
|+81.28%
|90 ימים
|$ 0
|--
The main utility and $DOGPAD “burner” is the LaunchPad, where Shibarium projects can launch their ICOs. But this isn’t all, as DogPad will have a whole ecosystem of utilities for the creation of new tokens on Shibarium: Launchpad: Create ICOs for projects Contract Creation: Deploy contracts without code knowledge Telegram Bot Deployer: Deploy contracts without code knowledge through our telegram bot Farming Pools: Create farming pools for your token, where holders can add liquidity and generate income from holding liquidity tokens Bridge: A simple and known bridge where you can bridge your $BONE from the Ethereum chain to the Shibarium chain, paying a low 0.5% fee which is stored in $DOGPAD’s treasury Locker: One of the fastest utilities to build, and with the correct exposure, one of the most profitables. Team’s will pay $BONE fees to lock their Liquidity tokens or just to create Vestings. Based on the amount of tokens on a new chain, having such utility pre-launch will make us shine from the rest of projects These utilities will generates us an income, which 70% will be used to buy & burn $DOGPAD monthly
