DOGMOM (DOGMOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.85% שינוי מחיר (1D) -5.08% שינוי מחיר (7D) -3.90% שינוי מחיר (7D) -3.90%

DOGMOM (DOGMOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGMOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGMOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGMOM השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -5.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOGMOM (DOGMOM) מידע שוק

שווי שוק $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K אספקת מחזור 908.73M 908.73M 908.73M אספקה כוללת 908,732,172.015089 908,732,172.015089 908,732,172.015089

שווי השוק הנוכחי של DOGMOM הוא $ 5.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGMOM הוא 908.73M, עם היצע כולל של 908732172.015089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.58K.