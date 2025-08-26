DOGMI (DOGMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) -5.34% שינוי מחיר (7D) -15.64% שינוי מחיר (7D) -15.64%

DOGMI (DOGMI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGMI השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -5.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOGMI (DOGMI) מידע שוק

שווי שוק $ 279.19K$ 279.19K $ 279.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 325.54K$ 325.54K $ 325.54K אספקת מחזור 21.16B 21.16B 21.16B אספקה כוללת 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOGMI הוא $ 279.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGMI הוא 21.16B, עם היצע כולל של 24669800000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 325.54K.