DogKing On XLayer מחיר היום

מחיר DogKing On XLayer (DOGKING) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGKING ל USD הוא -- לכל DOGKING.

DogKing On XLayer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,047.06, עם היצע במחזור של 210.00B DOGKING. ב‑24 השעות האחרונות, DOGKING סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGKING נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DogKing On XLayer (DOGKING) מידע שוק

שווי שוק $ 12.05K$ 12.05K $ 12.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.05K$ 12.05K $ 12.05K אספקת מחזור 210.00B 210.00B 210.00B אספקה כוללת 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DogKing On XLayer הוא $ 12.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGKING הוא 210.00B, עם היצע כולל של 210000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.05K.