DOGITA מחיר היום

מחיר DOGITA (DOGA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGA ל USD הוא $ 0 לכל DOGA.

DOGITA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,436, עם היצע במחזור של 100.00B DOGA. ב‑24 השעות האחרונות, DOGA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +6.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DOGITA (DOGA) מידע שוק

שווי שוק $ 33.44K$ 33.44K $ 33.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.44K$ 33.44K $ 33.44K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOGITA הוא $ 33.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGA הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.44K.