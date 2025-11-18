doginblock מחיר היום

מחיר doginblock (DIB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000452, עם שינוי של 4.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DIB ל USD הוא $ 0.00000452 לכל DIB.

doginblock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,513.63, עם היצע במחזור של 998.41M DIB. ב‑24 השעות האחרונות, DIB סחר בין $ 0.00000428 (נמוך) ל $ 0.00000452 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00004599, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000428.

ביצועים לטווח קצר, DIB נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.02.

doginblock (DIB) מידע שוק

שווי שוק $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K נפח (24 שעות) $ 7.02$ 7.02 $ 7.02 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K אספקת מחזור 998.41M 998.41M 998.41M אספקה כוללת 998,405,541.185533 998,405,541.185533 998,405,541.185533

שווי השוק הנוכחי של doginblock הוא $ 4.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.02. ההיצע במחזור של DIB הוא 998.41M, עם היצע כולל של 998405541.185533. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.51K.