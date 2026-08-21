DOGGY COIN מחיר היום

מחיר DOGGY COIN (DOGGY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGGY ל USD הוא $ 0 לכל DOGGY.

DOGGY COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,316, עם היצע במחזור של 420.69T DOGGY. ב‑24 השעות האחרונות, DOGGY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGGY נע ב -- בשעה האחרונה ו +30.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DOGGY COIN (DOGGY) מידע שוק

שווי שוק $ 53.32K$ 53.32K $ 53.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.32K$ 53.32K $ 53.32K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOGGY COIN הוא $ 53.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGGY הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.32K.