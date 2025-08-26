Doggo Inu (DOGGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.75% שינוי מחיר (1D) -6.18% שינוי מחיר (7D) -1.35% שינוי מחיר (7D) -1.35%

Doggo Inu (DOGGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGGO השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, -6.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doggo Inu (DOGGO) מידע שוק

שווי שוק $ 124.24K$ 124.24K $ 124.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.24K$ 124.24K $ 124.24K אספקת מחזור 499.92T 499.92T 499.92T אספקה כוללת 499,921,320,000,000.0 499,921,320,000,000.0 499,921,320,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Doggo Inu הוא $ 124.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGGO הוא 499.92T, עם היצע כולל של 499921320000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.24K.