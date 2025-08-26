עוד על DOGGO

Doggo Inu סֵמֶל

Doggo Inu מחיר (DOGGO)

1 DOGGO ל USDמחיר חי:

-6.30%1D
Doggo Inu (DOGGO) טבלת מחירים חיה
Doggo Inu (DOGGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.75%

-6.18%

-1.35%

-1.35%

Doggo Inu (DOGGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGGO השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, -6.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doggo Inu (DOGGO) מידע שוק

$ 124.24K
$ 124.24K$ 124.24K

$ 124.24K
$ 124.24K$ 124.24K

499.92T
499.92T 499.92T

499,921,320,000,000.0
499,921,320,000,000.0 499,921,320,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Doggo Inu הוא $ 124.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGGO הוא 499.92T, עם היצע כולל של 499921320000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.24K.

Doggo Inu (DOGGO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Doggo Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoggo Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoggo Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Doggo Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.18%
30 ימים$ 0+14.31%
60 ימים$ 0+60.41%
90 ימים$ 0--

מה זהDoggo Inu (DOGGO)

Doggo Inu ($DOGGO) is a community-driven memecoin project on the Ethereum blockchain. Originally launched by a developer who later abandoned the project, Doggo Inu has since evolved into a decentralized initiative fully led and supported by its community. The project's focus is to build a fun and engaging ecosystem while also providing a platform for positive social impact, including charitable contributions to organizations that help dogs with disabilities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Doggo Inu (DOGGO) משאב

האתר הרשמי

Doggo Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Doggo Inu (DOGGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Doggo Inu (DOGGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Doggo Inu.

בדוק את Doggo Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

DOGGO למטבעות מקומיים

Doggo Inu (DOGGO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Doggo Inu (DOGGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOGGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Doggo Inu (DOGGO)

כמה שווה Doggo Inu (DOGGO) היום?
החי DOGGOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOGGO ל USD?
המחיר הנוכחי של DOGGO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Doggo Inu?
שווי השוק של DOGGO הוא $ 124.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOGGO?
ההיצע במחזור של DOGGO הוא 499.92T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOGGO?
‏‏DOGGO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOGGO?
DOGGO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOGGO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOGGO הוא -- USD.
האם DOGGO יעלה השנה?
DOGGO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOGGO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Doggo Inu (DOGGO) עדכונים חשובים מהתעשייה

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.