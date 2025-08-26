Dogggo (DOGGGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00177147$ 0.00177147 $ 0.00177147 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -0.92% שינוי מחיר (7D) +1.49% שינוי מחיר (7D) +1.49%

Dogggo (DOGGGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGGGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGGGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00177147, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGGGO השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dogggo (DOGGGO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.98K$ 44.98K $ 44.98K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dogggo הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGGGO הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.98K.