Dogenarii coin מחיר היום

מחיר Dogenarii coin (DOGENARII) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 32.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGENARII ל USD הוא -- לכל DOGENARII.

Dogenarii coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,664, עם היצע במחזור של 1.00B DOGENARII. ב‑24 השעות האחרונות, DOGENARII סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGENARII נע ב +56.20% בשעה האחרונה ו +7.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dogenarii coin (DOGENARII) מידע שוק

שווי שוק $ 29.66K$ 29.66K $ 29.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.66K$ 29.66K $ 29.66K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

