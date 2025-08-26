DogeCash (DOGEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00179225 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 4.19 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) -41.23% שינוי מחיר (7D) -46.38%

DogeCash (DOGEC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00179225, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGEC השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -41.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-46.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DogeCash (DOGEC) מידע שוק

שווי שוק $ 18.21K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.31K אספקת מחזור 18.83M אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DogeCash הוא $ 18.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGEC הוא 18.83M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.31K.