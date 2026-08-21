DogeBonk מחיר היום

מחיר DogeBonk (DOBO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOBO ל USD הוא $ 0 לכל DOBO.

DogeBonk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 150,912, עם היצע במחזור של 420.69M DOBO. ב‑24 השעות האחרונות, DOBO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00899946, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOBO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.09.

DogeBonk (DOBO) מידע שוק

שווי שוק $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K נפח (24 שעות) $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K אספקת מחזור 420.69M 420.69M 420.69M אספקה כוללת 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

שווי השוק הנוכחי של DogeBonk הוא $ 150.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.09. ההיצע במחזור של DOBO הוא 420.69M, עם היצע כולל של 420690000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.91K.