Doge2 סֵמֶל

Doge2 מחיר (CAESAR)

לא רשום

1 CAESAR ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Doge2 (CAESAR) טבלת מחירים חיה
Doge2 (CAESAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.56%

+6.56%

Doge2 (CAESAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAESAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAESARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAESAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doge2 (CAESAR) מידע שוק

$ 6.20K
$ 6.20K$ 6.20K

--
----

$ 6.20K
$ 6.20K$ 6.20K

999.94M
999.94M 999.94M

999,944,000.814026
999,944,000.814026 999,944,000.814026

שווי השוק הנוכחי של Doge2 הוא $ 6.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAESAR הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999944000.814026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.20K.

Doge2 (CAESAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Doge2ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoge2 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoge2 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Doge2ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+2.54%
60 ימים$ 0+18.52%
90 ימים$ 0--

מה זהDoge2 (CAESAR)

WHAT IS DOGE2? Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space. ABOUT DOGE2 $CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent. Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain.

Doge2 (CAESAR) משאב

האתר הרשמי

Doge2תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Doge2 (CAESAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Doge2 (CAESAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Doge2.

בדוק את Doge2 תחזית המחיר עכשיו‏!

CAESAR למטבעות מקומיים

Doge2 (CAESAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Doge2 (CAESAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAESAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Doge2 (CAESAR)

כמה שווה Doge2 (CAESAR) היום?
החי CAESARהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CAESAR ל USD?
המחיר הנוכחי של CAESAR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Doge2?
שווי השוק של CAESAR הוא $ 6.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CAESAR?
ההיצע במחזור של CAESAR הוא 999.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CAESAR?
‏‏CAESAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CAESAR?
CAESAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CAESAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CAESAR הוא -- USD.
האם CAESAR יעלה השנה?
CAESAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CAESAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.