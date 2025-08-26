Doge2 (CAESAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.56% שינוי מחיר (7D) +6.56%

Doge2 (CAESAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAESAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAESARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAESAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doge2 (CAESAR) מידע שוק

שווי שוק $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,944,000.814026 999,944,000.814026 999,944,000.814026

שווי השוק הנוכחי של Doge2 הוא $ 6.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAESAR הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999944000.814026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.20K.