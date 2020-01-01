Doge Mascot Shibu (SHIBU) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Doge Mascot Shibu (SHIBU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Doge Mascot Shibu (SHIBU) מידע

This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.

אתר רשמי:
https://shibuonsol.net/

Doge Mascot Shibu (SHIBU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Doge Mascot Shibu (SHIBU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 106.77K
$ 106.77K
ההיצע הכולל:
$ 999.79M
$ 999.79M
אספקה במחזור:
$ 999.79M
$ 999.79M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 106.77K
$ 106.77K
שיא כל הזמנים:
$ 0.01318311
$ 0.01318311
שפל כל הזמנים:
$ 0.00008795
$ 0.00008795
מחיר נוכחי:
$ 0.00010679
$ 0.00010679

Doge Mascot Shibu (SHIBU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Doge Mascot Shibu (SHIBU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SHIBU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SHIBUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SHIBUטוקניומיקה, חקרו אתSHIBUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SHIBU חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן SHIBU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SHIBU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.