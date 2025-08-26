עוד על SHIBU

SHIBU מידע על מחיר

SHIBU אתר רשמי

SHIBU טוקניומיקה

SHIBU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Doge Mascot Shibu סֵמֶל

Doge Mascot Shibu מחיר (SHIBU)

לא רשום

1 SHIBU ל USDמחיר חי:

--
----
-15.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Doge Mascot Shibu (SHIBU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:19:16 (UTC+8)

Doge Mascot Shibu (SHIBU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01318311
$ 0.01318311$ 0.01318311

$ 0
$ 0$ 0

-0.90%

-15.06%

-11.83%

-11.83%

Doge Mascot Shibu (SHIBU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIBU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIBUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01318311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIBU השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -15.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doge Mascot Shibu (SHIBU) מידע שוק

$ 93.13K
$ 93.13K$ 93.13K

--
----

$ 93.13K
$ 93.13K$ 93.13K

999.79M
999.79M 999.79M

999,791,395.060085
999,791,395.060085 999,791,395.060085

שווי השוק הנוכחי של Doge Mascot Shibu הוא $ 93.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBU הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999791395.060085. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.13K.

Doge Mascot Shibu (SHIBU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Doge Mascot Shibuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoge Mascot Shibu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoge Mascot Shibu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Doge Mascot Shibuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.06%
30 ימים$ 0-48.89%
60 ימים$ 0-27.62%
90 ימים$ 0--

מה זהDoge Mascot Shibu (SHIBU)

This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Doge Mascot Shibu (SHIBU) משאב

האתר הרשמי

Doge Mascot Shibuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Doge Mascot Shibu (SHIBU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Doge Mascot Shibu (SHIBU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Doge Mascot Shibu.

בדוק את Doge Mascot Shibu תחזית המחיר עכשיו‏!

SHIBU למטבעות מקומיים

Doge Mascot Shibu (SHIBU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Doge Mascot Shibu (SHIBU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHIBU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Doge Mascot Shibu (SHIBU)

כמה שווה Doge Mascot Shibu (SHIBU) היום?
החי SHIBUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHIBU ל USD?
המחיר הנוכחי של SHIBU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Doge Mascot Shibu?
שווי השוק של SHIBU הוא $ 93.13K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHIBU?
ההיצע במחזור של SHIBU הוא 999.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHIBU?
‏‏SHIBU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01318311 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHIBU?
SHIBU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHIBU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHIBU הוא -- USD.
האם SHIBU יעלה השנה?
SHIBU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHIBU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:19:16 (UTC+8)

Doge Mascot Shibu (SHIBU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.