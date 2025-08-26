Doge Mascot Shibu (SHIBU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01318311$ 0.01318311 $ 0.01318311 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.90% שינוי מחיר (1D) -15.06% שינוי מחיר (7D) -11.83% שינוי מחיר (7D) -11.83%

Doge Mascot Shibu (SHIBU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIBU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIBUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01318311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIBU השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -15.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doge Mascot Shibu (SHIBU) מידע שוק

שווי שוק $ 93.13K$ 93.13K $ 93.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.13K$ 93.13K $ 93.13K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,791,395.060085 999,791,395.060085 999,791,395.060085

שווי השוק הנוכחי של Doge Mascot Shibu הוא $ 93.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBU הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999791395.060085. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.13K.