Doge Mascot Shibu מחיר (SHIBU)
-0.90%
-15.06%
-11.83%
-11.83%
Doge Mascot Shibu (SHIBU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIBU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIBUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01318311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIBU השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -15.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Doge Mascot Shibu הוא $ 93.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBU הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999791395.060085. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.13K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Doge Mascot Shibuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoge Mascot Shibu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoge Mascot Shibu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Doge Mascot Shibuל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-15.06%
|30 ימים
|$ 0
|-48.89%
|60 ימים
|$ 0
|-27.62%
|90 ימים
|$ 0
|--
This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.
