Doge KaKi מחיר היום

מחיר Doge KaKi (KAKI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAKI ל USD הוא $ 0 לכל KAKI.

Doge KaKi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,603,137, עם היצע במחזור של 100.00T KAKI. ב‑24 השעות האחרונות, KAKI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KAKI נע ב -0.50% בשעה האחרונה ו -0.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Doge KaKi (KAKI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Doge KaKi הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAKI הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.