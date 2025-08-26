עוד על DJI

Doge Jones Industrial Average סֵמֶל

Doge Jones Industrial Average מחיר (DJI)

לא רשום

1 DJI ל USDמחיר חי:

$0.00031697
$0.00031697$0.00031697
-16.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע.
USD
Doge Jones Industrial Average (DJI) טבלת מחירים חיה
Doge Jones Industrial Average (DJI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01475316
$ 0.01475316$ 0.01475316

$ 0
$ 0$ 0

+1.79%

-16.47%

-18.84%

-18.84%

Doge Jones Industrial Average (DJI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DJI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DJIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01475316, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DJI השתנה ב +1.79% במהלך השעה האחרונה, -16.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doge Jones Industrial Average (DJI) מידע שוק

$ 317.07K
$ 317.07K$ 317.07K

--
----

$ 317.07K
$ 317.07K$ 317.07K

999.97M
999.97M 999.97M

999,974,847.445276
999,974,847.445276 999,974,847.445276

שווי השוק הנוכחי של Doge Jones Industrial Average הוא $ 317.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DJI הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999974847.445276. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 317.07K.

Doge Jones Industrial Average (DJI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Doge Jones Industrial Averageל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoge Jones Industrial Average ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoge Jones Industrial Average ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Doge Jones Industrial Averageל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-16.47%
30 ימים$ 0+61.28%
60 ימים$ 0+124.28%
90 ימים$ 0--

מה זהDoge Jones Industrial Average (DJI)

The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Doge Jones Industrial Average (DJI) משאב

האתר הרשמי

Doge Jones Industrial Averageתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Doge Jones Industrial Average (DJI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Doge Jones Industrial Average (DJI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Doge Jones Industrial Average.

בדוק את Doge Jones Industrial Average תחזית המחיר עכשיו‏!

DJI למטבעות מקומיים

Doge Jones Industrial Average (DJI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Doge Jones Industrial Average (DJI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DJI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Doge Jones Industrial Average (DJI)

כמה שווה Doge Jones Industrial Average (DJI) היום?
החי DJIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DJI ל USD?
המחיר הנוכחי של DJI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Doge Jones Industrial Average?
שווי השוק של DJI הוא $ 317.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DJI?
ההיצע במחזור של DJI הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DJI?
‏‏DJI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01475316 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DJI?
DJI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DJI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DJI הוא -- USD.
האם DJI יעלה השנה?
DJI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DJI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Doge Jones Industrial Average (DJI) עדכונים חשובים מהתעשייה

