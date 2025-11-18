Doge Head Coin מחיר היום

מחיר Doge Head Coin (DHC) בזמן אמת היום הוא $ 0.633989, עם שינוי של 27.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DHC ל USD הוא $ 0.633989 לכל DHC.

Doge Head Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,320,071, עם היצע במחזור של 10.02M DHC. ב‑24 השעות האחרונות, DHC סחר בין $ 0.477101 (נמוך) ל $ 0.642679 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.642679, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03381452.

ביצועים לטווח קצר, DHC נע ב -1.35% בשעה האחרונה ו +77.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Doge Head Coin (DHC) מידע שוק

שווי שוק $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M אספקת מחזור 10.02M 10.02M 10.02M אספקה כוללת 10,023,213.08550142 10,023,213.08550142 10,023,213.08550142

